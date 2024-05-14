Над Белгородом сбили несколько целей

Губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбито несколько целей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Красный Октябрь Белгородского района оказались выбиты окна в трех частных жилых домовладениях. Также повреждения получили кровли и фасады.

По словам главы области, на месте работают все оперативные службы. Пострадавших на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в ночь на вторник, 14 мая, Украина пыталась ударить по Белгородской области — там сбили 25 снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire. Снаряды перехватили системы противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.