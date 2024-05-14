Названа увеличивающая риск рака доза алкоголя

Онколог Евсеев: 45 граммов этанола в сутки повышают риск развития рака желудка

Любые алкогольные напитки, независимо от крепости, качества и цены, увеличивают риск развития рака, предупредил онколог-химиотерапевт Владислав Евсеев. Опасную суточную дозу спиртных напитков он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Евсеева, риск развития рака желудка значительно повышается, если регулярно выпивать 4,5 единицы алкоголя или 45 граммов чистого этилового спирта в сутки. При этом врач уточнил, что за час организм способен переработать в среднем только десять граммов этанола. Онколог также отметил, что разные напитки содержат разное количество этилового спирта. Так, в полулитровой бутылке пива, по словам Евсеева, находится примерно две единицы этанола или 20 граммов, а в такой же бутылке водки — 200 граммов.

Риск развития рака существует при употреблении любых алкогольных напитков, независимо от их вида, качества или цены Владислав Евсеев онколог-химиотерапевт

Онколог предупредил, что алкоголь губительно действует на клетки организма и потенциально способен вызвать развитие злокачественных опухолей в молочной железе, печени, толстом кишечнике, полости рта и в пищеводе. Курение еще больше усиливает негативное воздействие, продолжил Евсеев, так как этанол облегчает проникновение химических веществ из табачного дыма в кровоток.

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