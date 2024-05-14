Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:29, 14 мая 2024Забота о себе

Названа увеличивающая риск рака доза алкоголя

Онколог Евсеев: 45 граммов этанола в сутки повышают риск развития рака желудка

Фото: Lefteris kallergis / Unsplash

Любые алкогольные напитки, независимо от крепости, качества и цены, увеличивают риск развития рака, предупредил онколог-химиотерапевт Владислав Евсеев. Опасную суточную дозу спиртных напитков он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Евсеева, риск развития рака желудка значительно повышается, если регулярно выпивать 4,5 единицы алкоголя или 45 граммов чистого этилового спирта в сутки. При этом врач уточнил, что за час организм способен переработать в среднем только десять граммов этанола. Онколог также отметил, что разные напитки содержат разное количество этилового спирта. Так, в полулитровой бутылке пива, по словам Евсеева, находится примерно две единицы этанола или 20 граммов, а в такой же бутылке водки — 200 граммов.

Риск развития рака существует при употреблении любых алкогольных напитков, независимо от их вида, качества или цены

Владислав Евсеевонколог-химиотерапевт
Материалы по теме:
Через сколько времени после употребления алкоголя можно сесть за руль? Как алкоголь влияет на организм водителя
Через сколько времени после употребления алкоголя можно сесть за руль?Как алкоголь влияет на организм водителя
18 августа 2023
Как избавиться от похмелья быстро и эффективно? Лучшие домашние средства для быстрого избавления от похмелья
Как избавиться от похмелья быстро и эффективно?Лучшие домашние средства для быстрого избавления от похмелья
31 декабря 2022

Онколог предупредил, что алкоголь губительно действует на клетки организма и потенциально способен вызвать развитие злокачественных опухолей в молочной железе, печени, толстом кишечнике, полости рта и в пищеводе. Курение еще больше усиливает негативное воздействие, продолжил Евсеев, так как этанол облегчает проникновение химических веществ из табачного дыма в кровоток.

Ранее онколог Андрей Пылев предупредил, что люди со светлой кожей находятся в зоне повышенного риска развития меланомы. Кроме того, риск выше у тех, кто проводит много времени под прямыми солнечными лучами.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ошибаться можно, врать нельзя». Белоусов высказался о мобилизации и своих задачах во главе Минобороны

      Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета

      Стало известно о дискуссиях НАТО по отправке войск на Украину

      Могилу Пригожина залили цементом

      Госдума утвердила Цивилева министром энергетики России

      Золотов назвал число переданных Росгвардии танков

      Гипермаркет «Лента» решил стать экологичнее

      Полиция Грузии разогнала протестующих у здания парламента в Тбилиси

      Госдума утвердила назначение Решетникова главой Минэкономразвития

      Женщина отказалась от воды и еды на 16 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше