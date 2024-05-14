Опубликован трейлер второго сезона «Дома Дракона»

HBO обуликовал трейлер второго сезона «Дома Дракона»

Американская телестудия HBO обуликована трейлер второго сезона сериала «Дом Дракона». Тизер размещен на YouTube-канале стримингового сервиса Max (ранее — HBO Max).

В трейлере демонстрируется, как Деймон Таргариен — дядя взошедшей на престол Рейниры, движется к Железному трону. После сменяются кадры с корабля, луга, эпизоды с драконом, а также падающей короной.

Рассказчиком выступает Рейнира, которая говорит, что член династии Таргариенов, занимающий трон, — не просто король или королева, а защитник королевства.

Затем на кадрах сводный брат Рейниры, сын ее соперницы Алисенты Хайтауэр, движется через тронный зал в окружении стражи — его называют королем Эйгоном II Таргариеном.

«Враг узурпировал мой трон», — подчеркивает Рейнира.

«Дом Дракона» — приквел популярного сериала «Игра престолов». В основе сюжета лежат отдельные главы книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», повествующие об упадке королевской династии Таргариенов.

Ранее стало известно, что HBO прекратил работу над продолжением сериала «Игра престолов».