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12:51, 14 мая 2024Экономика

Оценено предложение освобождать ипотечников от остатков займа

Юрист Курилин одобрил предложение списывать остатки займа части ипотечников

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Предложение Генпрокуратуры списывать остатки займа части ипотечников логично. Так идею оценил юрист Вячеслав Курилин, сообщает газета aif.ru.

Предлагается освобождать от выплаты кредита заемщиков, чью квартиру продали дешевле первоначальной стоимости. Это касается случаев, когда банк вынужден выставить на торги купленное с помощью ипотеки жилье. Объект может быть продан дешевле из-за того, что в процессе торгов его стоимость уменьшается — чем дольше он продается, тем меньшую цену будет предлагать покупателям банк. Итоговая скидка может составить до 45 процентов.

В результате вырученных денег может не хватить на погашение ипотеки. По словам Курилина, идея списывать такой долг разумна, так как банки должны просчитывать риски и не перекладывать ответственность на заемщиков. В противном случае человек может попасть в тяжелую жизненную ситуацию и испортить свою кредитную историю.

«А если есть возможность списать остаток ипотечного долга, то человек останется со вполне приемлемым коэффициентом по кредитоспособности. Кроме того, банк получает лояльного клиента, который понимает, что государство оказало ему поддержку, и банк не стал искать способы дополнительно заработать на нем», — отметил юрист. Он добавил, что списание долга может быть полезно и для банков, которые смогут быстрее прекратить работу по взысканию денег с клиента.

Ранее сообщалось, что власти захотели привязать условия по льготной семейной ипотеке к числу детей в семье. Предполагается введение дополнительных мер поддержки для многодетных семей.

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      Александра Качан
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