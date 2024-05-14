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22:37, 14 мая 2024Бывший СССР

По всей Украине ввели аварийные отключения света

«Укрэнерго» ввела аварийные отключения света во всех регионах Украины

Фото: Leah Millis / Reuters

Во всех регионах Украины введены аварийные отключения света из-за большого дефицита в энергосистеме. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Аварийные отключения введены с 21:00 вторника, 14 мая, до полуночи среды, 15 мая. Завтра для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток.

Ранее председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий не исключил почасовые графики отключения света на Украине из-за дефицита генерирующих мощностей.

С 1 июня цены на электроэнергию для украинцев могут вырасти почти в полтора раза. О таких планах правительства сообщил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.

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      Марина Совина
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