Подполье рассказало о страхе военкомов из Западной Украины

РИА Новости: военкомы из Западной Украины боятся ночевать в Херсоне

Сотрудники мобилизационных команд территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) из западных областей Украины боятся оставаться в Херсоне на ночь и уезжают на это время в окрестности Николаева. О страхе украинских военкомов рассказало пророссийское подполье, передает РИА Новости.

«Эти сотрудники присланных в Херсон западных ТЦК не ночуют в городе. Каждый вечер они организованно убывают в сторону Николаева. Боятся возмездия местных», — сообщили подпольщики.

Они также отметили, что улицы Херсона опустели, так как горожане прячутся от военкомов в своих домах. По словам представителей подполья, приезд военкомов из Западной Украины стал «очередным витком карательной мобилизационной политики режима Владимира Зеленского».

В конце апреля стало известно, что военкомы усилили облавы в Херсонской области. По данным подпольщиков, сотрудники ТЦК выбивают двери домов или квартир при подозрении, что внутри укрываются мужчины.

Ранее в подполье сообщили, что Киев планирует мобилизовать как можно больше жителей Херсона перед сдачей города. Отмечается, что мобилизационные команды будут пытаться «выжать максимум» из Херсона по плану мобилизации.