Подполье сообщило об уничтожении группы ВСУ по управлению БПЛА

РИА Новости: в Херсонской области уничтожена группа ВСУ по управлению БПЛА

Подпольщики из организации «Русский Херсон» уничтожили группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Херсонской области. Сообщение об этом организация опубликовала в Telegram.

«В ряды ВСУ добровольно мобилизовались наши активные сторонники, и их силами была уничтожена группа БПЛА, которая терроризировала мирное население левобережья Херсонской области», — рассказали представители «Русского Херсона».

По их словам, подполье продолжит наращивать темпы и силу воздействия на украинских военных, пока они полностью не покинут область.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что сотрудники мобилизационных команд территориальных центров комплектования из западных областей Украины боятся оставаться в Херсоне на ночь и уезжают на это время в окрестности Николаева. Они также отметили, что улицы Херсона опустели, так как горожане прячутся от военкомов в своих домах.