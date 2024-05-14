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11:06, 14 мая 2024Силовые структуры

Полицейские задержали россиянку с крупной партией наркотиков

В ХМАО полицейские задержали 22-летнюю девушку с крупной партией наркотиков

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу с крупной партией наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, экипаж ДПС заметил девушку, когда она ночью поехала на машине на стройку. Сотрудников удивил данный факт, поэтому они дождались россиянку и остановили ее авто для проверки документов.

Во время осмотра иномарки под задним сиденьем инспекторы нашли два пакета с запрещенными веществами. Во время осмотра участка местности в районе улицы Самаровской они нашли еще один пакет с таким же порошком. Всего было изъято около килограмма наркотиков.

Подозреваемая призналась, что купила вещества для распространения в Югре. Против нее возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Девушка находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Краснодаре суд приговорил владельца интернет-магазина по продаже наркотиков к 16 годам колонии строгого режима.

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      Екатерина Кашурникова
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