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19:22, 14 мая 2024Ценности

Поцелуй Леонардо Ди Каприо с возлюбленной попал в объектив папарацци

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Американского актера и продюсера Леонардо Ди Каприо вместе с возлюбленной Витторией Черетти засняли папарацци во время интимного момента. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

На размещенных снимках 49-летний артист целуется с 25-летней моделью на концерте вокалиста рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера. При этом он примерил черную классическую футболку и бейсболку в тон. Его избранница, в свою очередь, надела облегающий лонгслив со спущенными плечами.

По данным издания, девушка во время свидания постоянно пыталась привлечь внимание актера — стремилась его приобнять и клала руку на его бедро.

Ранее Леонардо Ди Каприо вместе с возлюбленной сняли на эротическом шоу. Отмечалось, что пара посетила бурлеск-шоу певицы, актрисы и танцовщицы Тейаны Тейлор в клубе Paradise.

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      Екатерина Ештокина
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