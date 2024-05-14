Путин назначил Линеца начальником ГУ спецпрограмм
Владимир Путин назначил Александра Линеца начальником ГУ спецпрограмм
Президент России Владимир Путин назначил Александра Линеца начальником Главного управления (ГУ) спецпрограмм. Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет встречу с новым составом правительства страны во вторник, 14 мая. Также стало известно, что президент назначил Дмитрия Кочнева директором Федеральной службы охраны (ФСО), Сергея Нарышкина — директором Службы внешней разведки (СВР), а Андрея Белоусова — министром обороны РФ. Также Путин назначил Виктора Золотова директором Росгвардии.