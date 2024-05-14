Путин утвердил Бортникова на посту главы ФСБ

Президент Путин указом утвердил Бортникова на посту директора ФСБ

Президент России Владимир Путин указом о назначении членов кабмина и директоров служб утвердил Александра Бортникова на посту главы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В понедельник, 13 мая, Бортников побывал в Совете Федерации. В воскресенье, 12 мая, Путин предложил переназначить его на должность.

Во вторник, 14 мая, депутаты Госдумы утвердили всех предложенных премьером Михаилом Мишустиным министров.

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подготовка первой встречи президента России Владимира Путина с обновленным правительством состоится после утверждения и назначения всех кандидатур в его составе.

