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21:44, 14 мая 2024Россия

Путин утвердил Бортникова на посту главы ФСБ

Президент Путин указом утвердил Бортникова на посту директора ФСБ
Александр Бортников

Александр Бортников. Фото: Совет Федерации / Global Look Press

Президент России Владимир Путин указом о назначении членов кабмина и директоров служб утвердил Александра Бортникова на посту главы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В понедельник, 13 мая, Бортников побывал в Совете Федерации. В воскресенье, 12 мая, Путин предложил переназначить его на должность.

Во вторник, 14 мая, депутаты Госдумы утвердили всех предложенных премьером Михаилом Мишустиным министров.

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подготовка первой встречи президента России Владимира Путина с обновленным правительством состоится после утверждения и назначения всех кандидатур в его составе.

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      Марина Совина
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