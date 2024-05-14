Ракетную опасность объявили в Белгороде

Губернатор Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом вечером во вторник, 14 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он призвал находящихся дома жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, туалете, кладовой. Тех, кого сигнал застал на улице, глава региона попросил спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее 14 мая над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбито несколько целей. В селе Красный Октябрь Белгородского района оказались выбиты окна в трех частных жилых домовладениях. Также повреждения получили кровли и фасады.