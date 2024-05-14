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21:13, 14 мая 2024Россия

Ракетную опасность объявили в Белгороде

Губернатор Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом вечером во вторник, 14 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он призвал находящихся дома жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, туалете, кладовой. Тех, кого сигнал застал на улице, глава региона попросил спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее 14 мая над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбито несколько целей. В селе Красный Октябрь Белгородского района оказались выбиты окна в трех частных жилых домовладениях. Также повреждения получили кровли и фасады.

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      Марина Совина
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