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16:23, 14 мая 2024Бывший СССР

В словах главы разведки Украины о Харькове усмотрели признак раскола внутри ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: слова Буданова о Харькове показывают раскол в ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал «Ленте.ру» слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуации в Харькове. В словах Буданова Дандыкин усмотрел признаки раскола внутри ВСУ.

Ранее Буданов сообщил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. «Ситуация на грани», — сказал глава украинской разведки, подчеркнув, что наступление российских военных на харьковском направлении нацелено на истощение и без того слабых военных резервов республики. Кроме того, по его словам, для укрепления обороны на данном отрезке фронта украинскому командованию пришлось перебросить войска с других участков передовой.

«Буданову кажется, что его текущей должности ему мало. Он хочет показать себя стратегом. (…) Эта ситуация говорит, что в ВСУ идет разлад. Когда подчиненный начинает критиковать начальника, это уже очень нехорошо, с точки зрения военного человека», — сказал Дандыкин.

Это заявление Буданова показывает, что дела совсем плохи

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Эксперт добавил, что интерес России к этому направлению обосновывается необходимостью защитить Белгородскую область от обстрелов. «Дела там действительно не очень хорошо для Украины складываются. Работы очень много. (…) Наши военные там продвигаются, и у нас есть большие успехи. Посмотрим, что будет к концу этой недели», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

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В тот же день сообщалось, что Украина оказалась в наиболее уязвимом с начала конфликта положении. По информации The New York Times, из-за острой нехватки боеприпасов и задержек помощи США перспектива открытия нового фронта на харьковском направлении вызывает у солдат ВСУ опасения.

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      Кирилл Садовский
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