Россиянин отстрелил половой орган пристававшему к прохожим голому иностранцу

В Подмосковье мужчина отстрелил половой орган голому мигранту

В подмосковной Балашихе мужчина отстрелил половой орган голому 41-летнему уроженцу Таджикистана, пристававшему к прохожим. Об этом сообщает «МК».

По данным журналистов, инцидент произошел 11 мая в Новом Павлино. Тогда иностранец приставал к прохожим на улице, показывая свои гениталии. Очевидцы вызвали полицию, однако один из мужчин выстрелил мигранту в паховую зону и скрылся. Сейчас стрелка разыскивает полиция. Пострадавшему была вызвана скорая помощь. Информации о его состоянии пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Колпино россиянин угрожал детям 2014 и 2017 годов рождения расправой и показывал им половой орган.