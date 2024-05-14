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19:30, 14 мая 2024Силовые структуры

Россиянин отстрелил половой орган пристававшему к прохожим голому иностранцу

В Подмосковье мужчина отстрелил половой орган голому мигранту

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В подмосковной Балашихе мужчина отстрелил половой орган голому 41-летнему уроженцу Таджикистана, пристававшему к прохожим. Об этом сообщает «МК».

По данным журналистов, инцидент произошел 11 мая в Новом Павлино. Тогда иностранец приставал к прохожим на улице, показывая свои гениталии. Очевидцы вызвали полицию, однако один из мужчин выстрелил мигранту в паховую зону и скрылся. Сейчас стрелка разыскивает полиция. Пострадавшему была вызвана скорая помощь. Информации о его состоянии пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Колпино россиянин угрожал детям 2014 и 2017 годов рождения расправой и показывал им половой орган.

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      Анна Габай
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