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14:41, 14 мая 2024Экономика

Россиянин заказал китайский диван и получил его через окно

Жителю Приморья пришлось затаскивать диван в квартиру с помощью крана через окно

Житель Арсеньева Приморского края Вячеслав Миронов заказал в Китае диван и не смог получить посылку традиционным способом — заносить мебель пришлось через окно с помощью крана. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Миронов приобрел белый диван за 100 тысяч рублей в подарок дочери. Так житель Приморья решил сэкономить, ведь в Арсеньеве мебель обошлась бы ему в 200 тысяч. О том, что диван оказался неразборный, продавец сообщил покупателю уже после отправки.

На опубликованных Telegram-каналом кадрах видно, что у жилого дома стоит кран-манипулятор. К нему на тросы рабочие прицепили диван, который был поднят на несколько этажей вверх и доставлен в квартиру.

Ранее россиянам перечислили способы недорого преобразить интерьер. Для этого дизайнер Юрия Тычино посоветовала расставить по комнатам растения, заменить устаревшие бра и люстры, повесить зеркала, а также украсить пледом диван.

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      Мария Черкасова
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