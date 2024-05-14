Россиянку приговорили к 11 годам за участие в деятельности ИГ

В Пермском крае суд приговорил женщину к 11 годам за участие в деятельности ИГ

В Пермском крае суд приговорил местную жительницу к 11 годам колонии строгого режима за участие в деятельности ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Женщину признали виновной по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 208 («Участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») УК РФ.

По версии следствия, с 2013 по 2022 год осужденная участвовала в деятельности ИГ на территории Сирии.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 года трех сторонников этой запрещенной организации, которые готовили теракт в одном из административных зданий Черкесска.