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11:39, 14 мая 2024Бывший СССР

Российские силы подошли к окраинам поселка Липцы

Ганчев: ВС РФ скоро начнут брать под контроль поселок Липцы Харьковской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) скоро будут брать под контроль поселок Липцы в Харьковской области. О подходе к окраинам населенного пункта сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, группировка ВС РФ «Север», работающая на северном направлении Харьковской области, смогла объединить направления. Российские военные ведут наступление в районе поселка Терны, добавил он. «Сейчас уже имеются основания считать, что поселок Липцы тоже в скором времени начнет освобождаться», — сказал глава ВГА региона.

14 мая Минобороны России сообщило, что военные группировки «Север» взяли в плен бойцов украинских подразделений «Кракен» и «Братство» (обе признаны террористическими организациями и запрещены на территории России).

В тот же день Ганчев проинформировал, что западная и северная части Волчанска в Харьковской области перешли под контроль ВС России. По его данным, пока украинские военные оказывают сопротивление в городе и на подступах к нему с востока.

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      Кристина Есикова
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