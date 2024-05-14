Российский военный сел пьяным за руль и получил штраф

В Томске оштрафовали на 210 тысяч рублей военного за пьяное вождение

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал на 210 тысяч рублей военнослужащего Василия Галкина за пьяное вождение. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Суд лишил Галкина права два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствам, и конфисковал его машину.

По данным ведомства, военный был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования. 28 апреля в Югре он управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее стало известно, что в Абакане российского военного признали виновным в самовольном оставлении места службы.