Следствие попросило арестовать тезку главного кадровика Минобороны

Следствие просит арестовать человека, чьи данные схожи с кадровиком Минобороны

Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте Юрия Кузнецова, полного тезки начальника Главного управления кадров Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде пояснили, что следствие выступило с ходатайством в рамках уголовного дела. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича», — уточнил источник издания.

Судебное заседание было назначено на 18.25 понедельника 13 мая. В тот день генерал-лейтенант на рабочем месте не появился.

Агентство ТАСС, а также Telegram-каналы «Рыбарь» и «Военкоры русской весны» утверждали, что Кузнецов был задержан.

Кузнецов занял свою текущую должность в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных Сил России, отвечающее за охрану государственной тайны. По информации СМИ, именно к этому периоду службы у следователей могли возникнуть вопросы.