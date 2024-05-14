«Ъ»: самым популярным размером взятки в РФ остаются суммы в 10–50 тысяч рублей

Стал известен самый популярный размер взятки в России. Об этом рассказывает «Коммерантъ».

По данным судебной статистики по делам о коррупционной направленности, самым популярным размером подкупа остаются суммы в 10-50 тысяч рублей. В 2023 году за такие суммы осудили 5,2 тысячи человек. Это четверть всех осужденных по коррупционным делам. На втором месте оказались «услуги неимущественного характера». 3,7 тысячи человек ими воспользовались. На третьем месте — взятки в размере от тысячи до десяти тысяч рублей. Отмечается, что самым редким размером взятки оказались суммы до 500 рублей.

Самое распространенное коррупционное преступление — получение взятки. А на втором месте оказалась дача взятки.

Ранее в России было выявлено рекордное за десять лет число совершивших уголовные преступления мужчин-пенсионеров. Об этом говорится в статистике Верховного суда (ВС) за 2022 год. Впервые с 2013 года за уголовные преступления осуждено свыше 13 тысяч мужчин старше 60 лет и 5945 женщин старше 55 лет.

