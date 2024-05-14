Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:39, 14 мая 2024Силовые структуры

Стал известен самый популярный размер взятки в России

«Ъ»: самым популярным размером взятки в РФ остаются суммы в 10–50 тысяч рублей

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Стал известен самый популярный размер взятки в России. Об этом рассказывает «Коммерантъ».

По данным судебной статистики по делам о коррупционной направленности, самым популярным размером подкупа остаются суммы в 10-50 тысяч рублей. В 2023 году за такие суммы осудили 5,2 тысячи человек. Это четверть всех осужденных по коррупционным делам. На втором месте оказались «услуги неимущественного характера». 3,7 тысячи человек ими воспользовались. На третьем месте — взятки в размере от тысячи до десяти тысяч рублей. Отмечается, что самым редким размером взятки оказались суммы до 500 рублей.

Самое распространенное коррупционное преступление — получение взятки. А на втором месте оказалась дача взятки.

Ранее в России было выявлено рекордное за десять лет число совершивших уголовные преступления мужчин-пенсионеров. Об этом говорится в статистике Верховного суда (ВС) за 2022 год. Впервые с 2013 года за уголовные преступления осуждено свыше 13 тысяч мужчин старше 60 лет и 5945 женщин старше 55 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Макаревичу в России грозит уголовное дело. Чем провинился музыкант?

      Опубликовано видео с места схода вагонов в Волгоградской области

      На Украине заявили о самом уязвимом за все время положении на фронте

      В российском городе помощник прокурора помог задержать наркодилера с автоматом

      Россиян предупредили о резком подорожании стройматериалов

      Евросоюз и Молдавия захотели беспрецедентно углубить партнерство в одной сфере

      Женщина подслушала разговор мужа со свекровью и узнала неприятную правду

      Россиянка оставила ребенка в магазине и ушла

      В Крыму предупредили Киев о последствиях «игр» с F-16

      В Тихоокеанском флоте объяснили дым в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше