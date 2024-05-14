Стал известен возможный срок для главного кадровика Минобороны России

Главному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы

Начальнику Главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы. Это следует из статьи, которую следователи инкриминировали ему.

Кузнецов проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, с 2021 по 2023 год мужчина получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

Об аресте начальника Главного управления кадров Минобороны стало известно утром 14 мая. Во время обыском у него дома нашли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.