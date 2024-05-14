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12:07, 14 мая 2024Силовые структуры

Стал известен возможный срок для главного кадровика Минобороны России

Главному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Начальнику Главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы. Это следует из статьи, которую следователи инкриминировали ему.

Кузнецов проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, с 2021 по 2023 год мужчина получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

Об аресте начальника Главного управления кадров Минобороны стало известно утром 14 мая. Во время обыском у него дома нашли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

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