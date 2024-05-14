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12:30, 14 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о панике в подразделениях ВСУ в Волчанске

Ганчев: в Волчанске налицо паника в подразделениях ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Волчанск Харьковской области налицо паника. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Работы в Волчанске Харьковской области предстоит еще много, но в рядах украинских формирований паника уже налицо», — отметил Ганчев.

14 мая стало известно о переходе под контроль Вооруженных сил (ВС) России западной и северной частей Волчанска в Харьковской области. Уточнялось, что ВСУ пока что продолжают оказывать сопротивление в самом городе и на восточных подступах.

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Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что ситуация на фронте в Харьковской области находится на грани и уже приближается к критической. Об этом он сообщил газете The New York Times.

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      Екатерина Грищенко
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