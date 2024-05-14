Терминал российского аэропорта эвакуировали из-за одного сувенира

Грузовой терминал Пулково эвакуировали из-за похожего на гранату сувенира

Грузовой терминал российского аэропорта Пулково эвакуировали из-за сувенира, визуально похожего на гранату. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел утром в понедельник, 13 мая, когда службы воздушной гавани готовили Sukhoi Superjet-100 к выполнению рейса из Санкт-Петербурга в Калининград.

Во время осмотра багажа в грузовом терминале сотрудники аэропорта увидели на интроскопе предмет, напоминавший гранату. Исследование показало наличие взрывчатого вещества. После этого место оцепили, персонал эвакуировали и вызвали взрывотехников.

Как пишет источник, взрывных устройств в терминале не обнаружили. Подозрительным предметом оказался сувенир.

В феврале самолет авиакомпании United Airlines экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за найденной в туалете записки с угрозой взрыва. После посадки борт встретили полицейские с собаками, расследованием дела занялось ФБР.

