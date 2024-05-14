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16:04, 14 мая 2024Россия

В Госдуме назвали условия для завершения спецоперации в 2024 году

Глава ЛДПР Слуцкий: для завершения СВО в 2024 году надо консолидироваться

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Для завершения специальной военной операции в 2024 году нужно консолидироваться. Такое условие назвал глава ЛДПР Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал сроки завершения спецоперации. Он считает, что окончания СВО можно ожидать в июне или июле 2024 года. Политик также подчеркнул, что если бы он самостоятельно принимал решения, конфликт завершился бы за три месяца.

Глава Чечни также отметил, что длительность конфликта связана с особой задачей, которую перед военными поставил президент России Владимир Путин.

О сроках завершения СВО высказался также командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России сделают все, чтобы спецоперация завершилась в 2024 году. По мнению Алаудинова, в конце мая или в июне «противник должен посыпаться на большей части своих направлений».

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