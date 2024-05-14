Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:48, 14 мая 2024Бывший СССР

В Харькове заявили о необходимости создания подземных хабов для военных

Депутат облсовета Куц: в Харькове необходимо создать подземные хабы для военных

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

В Харькове необходимо создать подземные хабы для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила депутат Харьковского областного совета Галина Куц, ее слова приводит издание «Эспрессо».

«Власть Харькова уже давно должна переориентироваться в направлении стратегии укрепления города, а не восстановления. Не говорить два года о восстановлении, а укреплять город. (...) В Харькове должна быть создана целая сеть подземных заведений», — подчеркнула депутат облсовета.

По словам Куц, речь идет о превращении Харькова в «милитаристский город».

Ранее стало известно, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Соответствующее заявление сделал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он уточнил, что наступление российских военных на данном направлении нацелено на истощение резервов украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Дома у главного кадровика Минобороны России нашли более 100 миллионов рублей

      Путин назначил полпредов в федеральных округах

      Мужчина нашел редчайшую синюю мокрицу и узнал о ее незавидной судьбе

      Шольц заявил о надеждах на следующий срок

      Россиянка выбежала на дорогу в Таиланде, попала под машину и не выжила

      В Киеве опровергли близость к миру с Москвой на переговорах в Стамбуле

      Россиянин получил 12 лет колонии за попытку диверсии на железнодорожной станции

      Юрия Куклачева выписали из больницы после перенесенного инфаркта

      Путин подписал указы о назначениях в администрации президента

      В российском твороге нашли «мясной клей»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше