В Харькове заявили о необходимости создания подземных хабов для военных

Депутат облсовета Куц: в Харькове необходимо создать подземные хабы для военных

В Харькове необходимо создать подземные хабы для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила депутат Харьковского областного совета Галина Куц, ее слова приводит издание «Эспрессо».

«Власть Харькова уже давно должна переориентироваться в направлении стратегии укрепления города, а не восстановления. Не говорить два года о восстановлении, а укреплять город. (...) В Харькове должна быть создана целая сеть подземных заведений», — подчеркнула депутат облсовета.

По словам Куц, речь идет о превращении Харькова в «милитаристский город».

Ранее стало известно, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Соответствующее заявление сделал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он уточнил, что наступление российских военных на данном направлении нацелено на истощение резервов украинской армии.