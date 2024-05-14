В Кремле не нашли рисков дезорганизации в армии после перестановок в Минобороны

Песков не нашел рисков дезорганизации в армии после перестановок в Минобороны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не нашел рисков дезорганизации в армии после кадровых перестановок в Минобороны России, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что задержания некоторых руководителей оборонного ведомства не повлияют на ситуацию.

Таким образом Песков высказался об оценках части западных аналитиков, которые предположили, что данные действия в российском оборонном ведомстве могут якобы спасти режим украинского президента Владимира Зеленского.

До этого в Кремле назвали новую должность экс-министра обороны Сергея Шойгу высоким государственным постом.

По данным Пескова, на новом месте Шойгу будет решать широкий объем задач. При этом он будет находиться в непосредственном контакте с главой государства, заверил представитель Кремля.

Преемником Шойгу на посту главы военного ведомства стал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.