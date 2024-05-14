Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 14 мая 2024Россия

В Кремле прокомментировали перевод Шойгу на новую должность

Песков назвал новую должность Шойгу высоким государственным постом
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Уходящий с должности главы Минобороны Сергей Шойгу переводится на высокий государственный пост. Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

12 мая президент России Владимир Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза.

На новом месте Шойгу будет решать широкий объем задач, пояснил Песков. При этом он будет находиться в непосредственном контакте с главой государства, подчеркнул представитель Кремля.

Материалы по теме:
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки. Каким станет новое правительство России?
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки.Каким станет новое правительство России?
13 мая 2024
«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны
«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны
13 мая 2024
«Человек, который опережает время». Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
«Человек, который опережает время». Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
13 мая 2024

Преемником Шойгу на посту главы военного ведомства стал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов. Уходящий с поста глава Минобороны перешел на должность, которую до этого занимал Николай Патрушев — последний перешел на работу в Администрацию президента.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Главного кадровика Минобороны заподозрили в получении взятки. У него нашли золотые монеты и более 100 миллионов рублей

      Популярный комик рассказал о покупке квартиры родителям

      Российская таможня пресекла ввоз подводного беспилотника из Эстонии

      Кожный зуд назвали симптомом распространенного среди молодежи вида рака

      Песков ответил на обвинения со стороны Европы о связи России с кибератаками

      В Кремле назвали задачи для ставшего помощником Путина тульского экс-главы

      В Кремле прокомментировали визит Блинкена в Киев

      Песков ответил на вопрос о ситуации с продвижением в Харьковской области

      Люся Чеботина вышла в свет в платье с глубоким декольте

      Деркач оценил готовность ФРГ помочь с расследованием подрыва «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше