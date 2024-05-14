В Кремле прокомментировали перевод Шойгу на новую должность
Песков назвал новую должность Шойгу высоким государственным постом
Уходящий с должности главы Минобороны Сергей Шойгу переводится на высокий государственный пост. Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит ТАСС.
12 мая президент России Владимир Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза.
На новом месте Шойгу будет решать широкий объем задач, пояснил Песков. При этом он будет находиться в непосредственном контакте с главой государства, подчеркнул представитель Кремля.
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