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07:19, 14 мая 2024Силовые структуры

В Москве арестовали обругавшего полицейских гражданина США

В Москве суд арестовал гражданина США за мат в адрес полицейских

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Гагаринский суд Москвы арестовал на десять суток американца Анжело Джозефа Таларико Четвертого за мат в адрес полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданина США привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти») КоАП РФ.

Вечером 27 апреля в квартиру супруги Таларико Четвертого на Ленинском проспекте приехали оперуполномоченные уголовного розыска и следователь, уточняет «Коммерсантъ». Они планировали провести в квартире обыск по делу о краже биткоина, возбужденного в Мурманской области. Однако американец обругал их на английском языке. Сотрудники поняли, что говорит мужчина, и доставили его в полицейский отдел.

Отмечается, что арестованные живет в России по виду на жительство. Однако он не знает русский, так как на судебном заседании ему был предоставлен переводчик.

Ранее стало известно о задержании американца Расселла Уильяма Никума. Пьяный мужчина пробрался в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и уснул. Там его обнаружили полицейские.

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      Екатерина Кашурникова
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