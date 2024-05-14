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07:00, 14 мая 2024Россия

В России ответили на запрет Вашингтона импортировать уран

Антонов: запрет на импорт урана из России ведет к потрясениям в экономике США

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Запрет на ввоз в США урана из России ударит по самим Штатам. Об этом предупредил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

По его словам, соответствующее решение президента США Джо Байдена приведет к значительным финансовым потерям для Вашингтона. Россия же, отметил посол, ускорит реализацию многочисленных проектов в других странах.

Антонов также указал, что главным для американских стратегов является план по нанесению вреда Москве, несмотря на собственные убытки. «Жизнь подтвердила, что экономика России готова к любым вызовам и оперативно реагирует на возникающие трудности, извлекая из ситуации даже дивиденды», — резюмировал посол.

14 мая советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России. По его словам, принятый исторический ряд мер позволит укрепить энергетическую и экономическую безопасность США.

Ранее главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров объяснил, что запрещающий импорт российского урана документ написан по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно». По словам Уварова, он позволит Штатам до 2028 года закупать уран в том же объеме, что и до принятия закона.

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      Марина Совина
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