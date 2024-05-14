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08:08, 14 мая 2024Силовые структуры

В российском городе помощник прокурора помог задержать наркодилера с автоматом

Mash: в Петербурге помощник прокурора помог задержать наркодилера с автоматом

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге помощник прокурора из Норильска помог задержать наркодилера с автоматом. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, помощник прокурора с женой поехали в отпуск. Они гуляли по улице Рубинштейна и заметили вылезающего из окна человека с автоматом. Тот начал направлять оружие на людей. Тогда супруги спрятались за угол и позвонили в полицию. Наряд приехал через полторы минуты.

Выяснилось, что с автоматом был 23-летний мужчина. Ствол оказался охолощенным. В квартире у подозреваемого нашли целый склад наркотиков.

Ранее стало известно, что в Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков угнал служебную машину таможенников по пути на допрос.

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      Екатерина Кашурникова
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