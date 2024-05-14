В российском регионе 16 раз за сутки запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгородской области 16 раз запущена сирена ракетной опасности

Сирену ракетной опасности 16 раз за сутки запустили в Белгородской области. Она звучит в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в 22:15 14 мая Telegram-канале.

Губернатор предостерег жителей от нахождения поблизости к окнам и призвал их укрыться в помещениях со сплошными стенами (в коридоре, ванной, в туалете или кладовой). Людей, которые в настоящий момент находятся на улице, он попросил спуститься в укрытие или перейти другое безопасное место.

Ранее сообщалось, что в небе над Белгородской областью сбили французскую управляемую авиабомбу Hummer. Помимо нее над регионом в то же время российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, отчитались в Минобороны РФ.