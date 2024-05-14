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04:56, 14 мая 2024Россия

Пушков прокомментировал реакцию Запада на возможное назначение Белоусова

Пушков: беспокойство Запада из-за назначения Белоусова говорит само за себя

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Беспокойство западных стран по поводу возможного назначения Андрея Белоусова на пост главы Минобороны России говорит само за себя. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

«Назначение Белоусова на пост министра обороны сильно обеспокоило наших противников. Что говорит само за себя», — говорится в его сообщении.

Ранее депутат бундестага Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что профессионализм Белоусова вызывает обеспокоенность. Немецкий политик назвал его эффективным экономистом, «который может обеспечить функционирование военной экономики и прекрасно знает, как оптимизировать ведение войны».

11 мая стало известно, что занимавший должность первого вице-премьера РФ Белоусов покинет правительство и перейдет на новое место работы. На следующий день президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны.

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      Марина Совина
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