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17:52, 14 мая 2024Силовые структуры

В суде раскрыли подробности дела арестованного в Москве американца Вудлэнда

У американца Вудлэнда, арестованного в Москве, нашли 49 свертков с наркотиками

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

У гражданина США Роберта Вудлэнда, арестованного в январе по делу о наркотиках, при досмотре нашли 49 свертков с наркотиками. Об этом в Останкинском районном суде Москвы сообщила гособвинитель, ее слова приводит РИА Новости.

По данным понятого, чьи показания были зачитаны в суде, в правом боковом кармане куртки Вудлэнда обнаружили один сверток с неизвестным веществом внутри. Еще 13 и 35 таких свертков нашли в карманах кофты американца.

Адвокат Вудлэнда подтвердил, что в деле есть протокол об изъятии 49 свертков с наркотиками. Сам американец еще не давал показаний, с судом он общается через переводчика.

О задержании молодого человека стало известно в январе. Сообщалось, что полицейские нашли у него 4,5 грамма мефедрона.

У 32-летнего Вудлэнда два гражданства: России и США. Он — уроженец Пермской области, где и зарегистрирован. При этом фактически американец проживал в Москве

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      Илона Палей
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