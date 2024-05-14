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14:03, 14 мая 2024Бывший СССР

В Таллине опровергли информацию об отправке военных на Украину

Министр обороны Эстонии Певкур опроверг слова об отправке военных на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг информацию советника президента прибалтийской республики по вопросам национальной безопасности Мадис Ролла о планах отправки военных на территорию Украины. Об этом он заявил в интервью ERR.

«Здесь нет ничего нового. Когда во Франции возникла идея рассмотреть вопрос о том, может ли Европа и союзники сделать что-то большее, то эта идея высказывалась в различных дискуссиях, но никуда не делась, поскольку на данный момент среди союзников нет четкого понимания того, что именно это дает», — заявил Певкур.

По его словам, в первую очередь странам Запада необходимо заниматься поставками оружия на Украину и заниматься обучением украинских военных в Польше.

«Я думаю, что, по мнению Мадис Ролла, есть, возможно, слишком смелая интерпретация. Никакой инициативы со стороны самой Эстонии, конечно, нет. Эстония точно не собирается ничего делать самостоятельно», — добавил министр.

Ранее Мадис Ролл заявил, что эстонских военных могут отправить в западные регионы Украины. Там, уточнил Ролл, они смогут взять на себя «тыловые функции». Это позволит освободить занятых в тылу украинцев для участия в боевых действиях на передовой.

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      Валентин Карант
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