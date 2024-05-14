В Таллине опровергли информацию об отправке военных на Украину

Министр обороны Эстонии Певкур опроверг слова об отправке военных на Украину

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг информацию советника президента прибалтийской республики по вопросам национальной безопасности Мадис Ролла о планах отправки военных на территорию Украины. Об этом он заявил в интервью ERR.

«Здесь нет ничего нового. Когда во Франции возникла идея рассмотреть вопрос о том, может ли Европа и союзники сделать что-то большее, то эта идея высказывалась в различных дискуссиях, но никуда не делась, поскольку на данный момент среди союзников нет четкого понимания того, что именно это дает», — заявил Певкур.

По его словам, в первую очередь странам Запада необходимо заниматься поставками оружия на Украину и заниматься обучением украинских военных в Польше.

«Я думаю, что, по мнению Мадис Ролла, есть, возможно, слишком смелая интерпретация. Никакой инициативы со стороны самой Эстонии, конечно, нет. Эстония точно не собирается ничего делать самостоятельно», — добавил министр.

Ранее Мадис Ролл заявил, что эстонских военных могут отправить в западные регионы Украины. Там, уточнил Ролл, они смогут взять на себя «тыловые функции». Это позволит освободить занятых в тылу украинцев для участия в боевых действиях на передовой.