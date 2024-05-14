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01:45, 14 мая 2024Мир

В США предложили запретить снимать с вооружения термоядерные боеголовки

Конгресс США решил запретить снимать с вооружения термоядерные боеголовки W76-2

Фото: Brian Cahn / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Палата представителей конгресса США предлагает запретить снимать с вооружения устаревшие термоядерные боеголовки в 2025 финансовом году, который начнется с 1 октября текущего года, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект оборонного бюджета, определяющего цели будущих расходов.

«Данный раздел запретит Национальному агентству по ядерной безопасности (NNSA) проводить реконверсию или снимать с вооружения боеголовки W76-2», — говорится в документе. В то же время проект предусматривает исключение. Уточняется, что это возможно в случает, если руководство агентства подтвердит Конгрессу, что Россия и Китай не обладают такими же возможностями, а также что у Минобороны США нет военной потребности в данной боеголовке.\

Боеголовкой малой мощности W76-2 оснащают некоторые баллистические ракеты Trident II, размещенные на атомных подводных лодках класса Ohio. Мощность боеголовки — более пяти килотонн.

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      Марина Совина
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