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19:21, 14 мая 2024Путешествия

Женщина упустила шанс навестить мужа до его кончины по вине авиакомпании

Пассажирка Air India не успела навестить мужа до его кончины из-за отмены рейса

Фото: Daniel Eledut / Unsplash

Пассажирка авиакомпании Air India упустила шанс навестить мужа в последний раз перед его кончиной по вине перевозчика. Подробностями истории поделилось издание The Times of India.

Как пишет источник, Амрита, супруг которой находился в критическом состоянии после сердечного приступа в больнице столицы Омана Маскате, не успела к нему прилететь. Женщина забронировала билеты на 8 мая, но по прибытии в аэропорт узнала, что ее рейс отменен.

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Сотрудники авиакомпании перебронировали ей билет на самолет, который вылетал на следующий день, но ситуация повторилась, и Амрите пришлось отказаться от поездки. 13 мая она получила известие, что ее мужа спасти не удалось.

«Это было так несправедливо, что она не смогла увидеть его в последний раз. Мы умоляли авиакомпанию разместить нас на каком-нибудь другом рейсе, чтобы мы могли встретиться с ним. Но они ничего не сделали», — возмутилась мать Амриты.

Ранее в США ресторатор доставил заказ в другой штат ради больной раком клиентки, которой оставалось жить считанные дни. Последним желанием женщины было попробовать жареную свинину из любимого заведения.

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      Марина Черняк
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