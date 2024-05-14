Жителей региона России предупредили об опасности атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов
В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Главное управление МЧС по российскому региону в Telegram.
Спасательная служба предупредила жителей региона о необходимости соблюдать бдительность и правила безопасности. О работе системы противовоздушной обороны в регионе не сообщалось.
Ранее сегодня, 14 мая, сигнал ракетной опасности несколько раз объявляли в Белгородской области.
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