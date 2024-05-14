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18:04, 14 мая 2024Россия

Жителей региона России предупредили об опасности атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Главное управление МЧС по российскому региону в Telegram.

Спасательная служба предупредила жителей региона о необходимости соблюдать бдительность и правила безопасности. О работе системы противовоздушной обороны в регионе не сообщалось.

Ранее сегодня, 14 мая, сигнал ракетной опасности несколько раз объявляли в Белгородской области.

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