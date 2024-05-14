Жителей региона России предупредили об опасности атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Главное управление МЧС по российскому региону в Telegram.

Спасательная служба предупредила жителей региона о необходимости соблюдать бдительность и правила безопасности. О работе системы противовоздушной обороны в регионе не сообщалось.

Ранее сегодня, 14 мая, сигнал ракетной опасности несколько раз объявляли в Белгородской области.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.