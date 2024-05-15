15 мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
15 мая в России отмечают День московского метрополитена, а также День осетинского языка и литературы. Жители других стран отмечают Международный день семьи и День климата. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 15 мая — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
Дeнь мocкoвcкoгo мeтpoпoлитeнa
15 мая столичный метрополитен отмечает свой 89-й день рождения. Первые поезда по двум маршрутам, от «Сокольников» через центр до «Парка культуры» и от «Сокольников» до «Смоленской», пошли в 1935 году.
Сегодня московская подземка насчитывает около 260 станций. В 2024 году планируется завершить основные работы на отрезке новой, Троицкой, линии метро с 11 станциями от «ЗИЛа» до «Коммунарки».
День осетинского языка и литературы
15 мая 1899 года в свет вышла книга «Осетинская лира» Косты Хетагурова, который считается основоположником осетинского литературного языка. В 2003 году с целью привлечь внимание к развитию национальной культуры в Северной Осетии был установлен праздник, приуроченный к годовщине публикации книги.
владеют осетинским языком, по данным на 2021 год
Сегодня осетинский язык считается исчезающим. В издании ЮНЕСКО «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» он относится категории уязвимых.
Праздники в мире
Международный день семьи
Мeждунapoдный дeнь ceмьи учредили при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Праздник призван обратить внимание общественности на социальные, демографические, экономические и экологические проблемы, касающиеся семей. Ежегодно определяется тема праздника, в 2024 году она звучит так: «Благополучие семей и изменение климата».
Загрязнение окружающей среды, а также ураганы, засухи и наводнения, возникающие в результате этого приводят к вынужденным переездам и обнищанию многих семей. Кроме того, из-за катаклизмов у людей пропадает доступ к чистой воде и возрастает число голодающих, говорится в пояснении к теме Международного дня семьи 2024.
Международный день климата
ООН учредила Международный день климата в 1987 году с целью привлечь внимание людей к проблемам глобального потепления, изменения погодных условий и стихийных бедствий.
Изменения климата приводят к аномальным бедствиям — засухе, пожарам, наводнениям, землетрясениям. Природные катаклизмы не только ухудшают качество жизни людей, но и негативно сказываются на разнообразии живых организмов по всей планете. По данным ООН, основная причина климатических изменений — выбросы парниковых газов, задерживающих солнечное тепло.
В настоящее время планета нагревается быстрее, чем когда-либо в истории человечества
Какие еще праздники отмечают в мире 15 мая
- День шоколадных чипсов;
- Дeнь вoopуженныx cил в Словении;
- Дeнь вoccтaнoвлeния нeзaвиcимocти Австрии;
- Мeждунapoдный дeнь oткaзникa oт вoeннoй cлужбы пo убeждeниям coвecти.
Какой церковный праздник сегодня
Перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба
Сыновья великого князя Владимира Борис и Глеб приняли мученичество от рук наемников их старшего брата Святополка. Предание гласит, что, будучи воспитанными в христианском благочестии, Борис и Глеб сами предпочли такую участь междоусобной войне со Святополком, проявив подлинную любовь к Богу и смирение.
Сегодня православная церковь почитает Бориса и Глеба как страстотерпцев и первых русских святых. Их считают покровителями Русской земли. Легенды гласят, что Борис и Глеб являлись во снах Александру Невскому накануне Ледового побоища и Дмитрию Донскому в день Куликовской биты.
День памяти Святителя Афанасия
Еще в детстве мать отдала Афанасия в Александрийский храм на служение. Повзрослев, он стал диаконом и начал писать свои первые духовные сочинения. В 325-м году Афанасий поехал с патриархом Александром на I Вселенский Собор в Никее, где выступил против ереси Ария. Речь Афанасия оценили священнослужители, а вот ариане начали преследовать святого.
С 326 года и вплоть до своей кончины 373-м Афанасий возглавлял Александрийскую кафедру. Все эти годы он терпел клевету и нападки ариан. После себя святой оставил множество духовных текстов, и сам Иоанн Златоуст советовал каждому христианину читать житие Афанасия Александрийского.
Какие еще церковные праздники отмечают 15 мая
- Праздник Путивльской иконы Божией Матери.
- День памяти Благоверного и равноапостольного царя Бориса.
- День памяти мученика Еспера, мученицы Зои и чад их, мучеников Кириака и Феодула.
Приметы на 15 мая
- Ясный восход в этот день предвещает дождливое лето.
- Если в ночь на 15 мая поет соловей — погода днем будет ясной.
- Появившиеся днем облака рассеиваются к вечеру — также к солнечному дню.
- Зацвела черемуха — следующие две недели будет холодно.
Кто родился 15 мая
Светлана Светличная
Светлана Светличная (84 года) — советская и российская актриса. Широкую известность получила благодаря роли соблазнительницы Анны Сергеевны в кинофильме «Бриллиантовая рука». Позже артистка также снялась в известных многосерийных фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».
Михаил Булгаков
Михаил Булгаков (1891 — 1940) — русский писатель, врач, драматург. Мировую известность писателю принес роман «Мастер и Маргарита», многократно экранизированный как в России, так и за рубежом.Также широко известны повесть Булгакова «Собачье сердце», цикл рассказов «Записки юного врача» и роман «Белая гвардия».
Кто еще родился 15 мая
- Анастасия Сланевская (44 года) — российская певица, известная под псевдонимом Слава.
- Надежда Павлова (68 лет) — бывшая солистка балетной труппы Государственного академического Большого театра, педагог.
- Наталья Гундарева (1948 — 2005) — советская и российская актриса театра и кино.
- Виктор Васнецов (1848 — 1926) — русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты.