46-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

Телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в черном раздельном купальнике

Российская телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость предстала перед камерой в раздельном черном купальнике, состоящем из плавок с высокой посадкой и бюстгальтера на бретелях. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру.

На голову звезда надела козырек от солнца, дополнив образ подвеской с золотой цепочкой. В то же время Чехова отказалась от косметики на лице.

Ранее в мае Анфиса Чехова снялась топлес в ванной. Она позировала, сидя спиной к камере и распустив короткие темные волосы.