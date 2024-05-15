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20:47, 15 мая 2024Ценности

46-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

Телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в черном раздельном купальнике

Фото: @achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость предстала перед камерой в раздельном черном купальнике, состоящем из плавок с высокой посадкой и бюстгальтера на бретелях. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру.

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На голову звезда надела козырек от солнца, дополнив образ подвеской с золотой цепочкой. В то же время Чехова отказалась от косметики на лице.

Ранее в мае Анфиса Чехова снялась топлес в ванной. Она позировала, сидя спиной к камере и распустив короткие темные волосы.

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      Екатерина Ештокина
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