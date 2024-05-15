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00:04, 15 мая 2024Россия

Беспилотник атаковал движущийся автомобиль в российском регионе

Губернатор Гладков: в Шебекино беспилотник атаковал движущийся автомобиль
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В городе Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал движущийся автомобиль, водитель не пострадал. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. Инцидент произошел на окраине города Шебекино», — написал Гладков.

В результате столкновения у машины повреждены капот, крыша и лобовое стекло. Водитель не пострадал, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что в небе над Белгородской областью сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer. Помимо нее над регионом в то же время российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, отчитались в Минобороны РФ.

Также в регионе 16 раз за сутки запускали сигнал ракетной опасности.

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      Евгений Силаев
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