Боец UFC Двалишвили попал в аварию в США

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Двалишвили попал в аварию в Нью-Йорке

Первый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераб Двалишвили попал в аварию в США. Об этом боец сообщил в своем профиле в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я приехал в Нью-Йорк на один день и почти сразу попал в ДТП на такси, в которое въехали несколько других машин. Я был на пассажирском сиденье, ушибся, но я в порядке, слава богу», — сказал Двалишвили.

Ранее у Двалишвили украли кошелек из автомобиля в Лас-Вегасе. Грузин сообщил, что преступники забрали бумажник из его незапертого на ночь автомобиля. «Затем они вернулись, чтобы попробовать угнать машину, но мой сосед накричал на них, и они сбежали», — добавил он.

Двалишвили провел 20 боев в смешанных единоборствах (ММА) и одержал 16 побед. В предпоследнем поединке в UFC в марте 2023 года он судейским решением победил представляющего Россию экс-чемпиона Петра Яна.