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13:02, 22 января 2024Спорт

Грузинского бойца UFC ограбили в Лас-Вегасе

У грузинского бойца UFC Двалишвили украли бумажник из автомобиля в Лас-Вегасе

Фото: Chris Wattie / Reuters

Грузинского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераба Двалишвили ограбили в Лас-Вегасе (США). Об этом он рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Двалишвили сообщил, что преступники украли бумажник из его незапертого на ночь автомобиля. «Затем они вернулись, чтобы попробовать угнать машину, но мой сосед накричал на них, и они сбежали», — добавил он.

Двалишвили сопроводил текст записями с видеокамер. На них заметно, что злоумышленники подходили к различным автомобилям и проверяли их, дергая за ручки дверей.

В последнем поединке в UFC Двалишвили оказался сильнее россиянина Петра Яна. Бой в легчайшем весе завершился победой грузина единогласным решением судей. Всего на его счету 16 побед при четырех поражениях.

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