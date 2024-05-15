Бузова рассказала о просьбах петь под фонограмму

Бузова рассказала, что на телевизионных программах ее просят петь под фонограмму

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что ее просят петь под фонограмму. Об этом она сообщила в разговоре с изданием «Страсти» во время мероприятия, посвященного ее 20-летию на телевидении.

Артистка поведала, что продюсеры проектов, транслируемых в эфирах телеканалов, часто просят ее и других исполнителей не петь вживую, чтобы звук на записи звучал чище.

«Если говорить о телевизионных проектах, то нас даже просят делать хороший дабл и хороший плюс-минус, чтобы зритель получал хороший звук», — отметила певица.

Бузова добавила, что ее голос всегда идет со звуком, а также подчеркнула, что ее директор и звукорежиссер получают «истинное наслаждение», так как слышат все, в том числе вдохи и выдохи певицы.

Ранее российская певица Валерия объяснила причину отсутствия мужчин в жизни Ольги Бузовой.