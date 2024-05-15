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02:00, 15 мая 2024Из жизни

Бывший шеф-повар перенес 20 операций и занялся проституцией

Фото: @samuel_hunter_sydney

Бывший шеф-повар из Австралии перенес 20 операций и стал секс-работником. Об этом пишет Daily Star.

Самуэль Хантер был шеф-поваром, работал в секс-шопе и вел аккаунты борделя в социальных сетях, пока не попал в аварию на мотоцикле. Он провел в больнице два месяца и пережил 20 операций. Тогда он и начал заниматься проституцией.

Долгое время после операций Хантер ходил с тростью, но не считал себя инвалидом. Сейчас многие его клиенты — женщины от 50 до 70 лет с инвалидностью. Он рассказывает, что однажды у него был БДСМ-секс с женщиной, которая страдала от постоянной боли из-за своей болезни. «Ей нужна была боль, которую она могла бы контролировать», — объяснил он.

Хантер называет себя «психотерапевтом с преимуществами» и часто обсуждает с клиентками их психологические травмы. При этом его услуги могут стоить дороже настоящего сеанса психотерапии: за два часа с Хантером придется заплатить тысячу австралийских долларов (60,4 тысячи рублей). Большая часть этого времени уходит на знакомство и общение с женщиной.

Тем не менее есть и такие клиентки, которым подобное сближение не нужно. Хантер рассказал, что однажды его забронировали на пять часов. Он взял с собой бутылку вина и рассчитывал какое-то время просто общаться с клиенткой. Однако женщина хотела все часы потратить на секс. «Примерно через два с половиной или три часа я был измотан. Это была тяжелая работа», — признался Хантер.

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Он отметил, что он гораздо реже сталкивается с общественным осуждением, нежели женщины, занимающиеся проституцией. «Тот парень, который даст мне пять за то, что я делаю, — тот же самый человек, который пристыдит секс-работницу», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что бывший моряк Королевского военно-морского флота Великобритании ушел в порно. Он разбогател и решил продавать секс-игрушки в форме своего пениса.

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      Алиса Дмитриева
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