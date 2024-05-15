Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 15 мая 2024Россия

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал работавший в поле трактор в российском регионе

Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на трактор в Белгородской области

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал работавший в поле трактор в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атака со стороны Украины произошла в районе села Березовка Борисовского района.

«В результате взрыва пострадавших нет, транспортное средство загорелось. Оперативные службы работают на месте», — добавил Гладков. Другой информации глава региона не предоставил.

Материалы по теме:
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
2 апреля 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

В этот же день три человека пострадали при атаке FPV-дрона ВСУ на машину с людьми в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области. По словам Гладкова, в результате взрыва травмы получили водитель и двое его пассажиров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны

      Россия заметно нарастила вывоз одного вида морепродуктов

      В Госдуме ответили на решение Эстонии об использовании российских активов

      Стало известно о десятках остающихся в больницах после атак ВСУ белгородцах

      «АвтоВАЗ» возобновил производство популярной модели

      На российский город обрушился град размером с пятирублевую монету

      Карлсон сравнил Путина с Байденом

      Россиянин расправился с другом из-за куска сала и получил 11 лет колонии

      Матери «Мисс США» и «Юной мисс США» рассказали об их отказе от титулов

      В России нашли утерянную капсулу времен Брежнева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше