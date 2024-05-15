Дрон-камикадзе ВСУ атаковал работавший в поле трактор в российском регионе

Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на трактор в Белгородской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал работавший в поле трактор в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атака со стороны Украины произошла в районе села Березовка Борисовского района.

«В результате взрыва пострадавших нет, транспортное средство загорелось. Оперативные службы работают на месте», — добавил Гладков. Другой информации глава региона не предоставил.

В этот же день три человека пострадали при атаке FPV-дрона ВСУ на машину с людьми в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области. По словам Гладкова, в результате взрыва травмы получили водитель и двое его пассажиров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.