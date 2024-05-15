Эксперт предложила решение проблемы с перевозчиками-мигрантами

Обозреватель Банишевская: в сфере пассажирских перевозок нужно устроить чистку

Пассажирские перевозки — это «настоящий золотой клондайк», в этой сфере уже многие годы работают одни и те же компании, и «отвоевать» у них часть рынка непросто. Об этом заявила обозреватель «Царьграда» Юлия Банишевская.

«Бизнес сросся со властными структурами в единый организм и плотно сидит на распиле бюджетных денег. А система госзакупок устроена так, что побеждает тот, кто предложит более низкую цену. Чем ниже цена, тем сомнительнее качество перевозок», — считает эксперт.

По ее мнению, в этой сфере необходимо устроить «большую чистку»: проводить антимонопольные проверки тендеров, ввести жесткий контроль за работой перевозчиков, моментально лишать лицензий проштрафившиеся компании.

10 мая в центре Санкт-Петербурга автобус упал в реку Мойку. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Его, а также начальника автоколонны, которому принадлежало транспортное средство, отправили в СИЗО.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям провести проверку перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта по просьбе жителей Василеостровского района.