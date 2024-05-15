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17:00, 15 мая 2024Мир

В России прокомментировали покушение на премьер-министра Словакии

Сенатор Климов выразил надежду на качественное расследование покушения на Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал информацию о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В беседе с «Лентой.ру» сенатор выразил надежду на качественное расследование обстоятельств произошедшего и пожелал словацкому лидеру скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. По словам свидетелей, политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю.

«Первое, что приходит на ум, это крылатая древнеримская фраза "ищи, кому выгодно". В данном случае у меня лично нет сомнений, что деятельность словацкого премьера была как кость в горле у большого числа членов НАТО, начиная с соседней Чехии, где его ненавидели многие представители правящей элиты, и заканчивая вашингтонскими правителями. (...) Что там было на самом деле, я надеюсь, мы узнаем в результате следствия, которое пройдет должным образом», — сказал сенатор.

При этом он не исключил, что покушение может быть «не просто актом в отношении конкретного человека», но предупреждением другим европейским политикам.

Логически рассуждая, очевидно, что именно таким способом могли начать расправы над теми политиками ЕС, кто пытается трезво смотреть на вещи и искать способы установления реально мира в Европе и достижения там безопасности и стабильности. (...) Дай бог, чтобы этот политик не просто выжил, но и вернулся к своей политической деятельности

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Позднее свидетельница покушения на премьер-министра Словакии рассказала, что слышала три-четыре выстрела. «Когда прозвучали выстрелы, я чуть не оглохла», — сказала она. По ее словам, она увидела, как Фицо упал на землю перед ней и заметила кровавые следы на его груди и голове. Другой свидетель заявил, что собирался пожать руку словацкому премьеру, когда раздались выстрелы.

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      Кирилл Садовский
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