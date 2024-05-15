Акции крупнейших банков Грузии рухнули

Акции грузинских TBS Bank Group и Bank of Georgia Group рухнули из-за кризиса

На фоне политического кризиса в Грузии, связанного с принятием парламентом закона об иностранных агентах и массовыми акциями протеста, стоимость акций двух крупнейших банков республики TBS Bank Group и Bank of Georgia Group на Лондонской фондовой бирже рухнула на десятки процентов. Об этом пишет грузинский Forbes.

Капитализация первого упала на 15 процентов за один день, а с начала месяца падение достигает уже 25 процентов. У второго значения составляют соответственно 20 и 26 процентов. Никогда ранее грузинские банки не падали с такой скоростью.

Накануне, 14 мая, депутаты утвердили закон «О прозрачности иностранного влияния», против которого выступает оппозиция, считающая его признаком разворота в сторону России. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже объявила, что наложит вето на закон, однако парламентское большинство намерено преодолеть это вето.

Евросоюз и США также выступают с резкой критикой закона. В том числе в ЕС пообещали заморозить заявку Тбилиси на вступление. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Еврокомиссия указали, что поддерживают граждан республики, которые стремятся к европейскому будущему.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на октябрь этого года. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» наберет на них большинство, а оппозицию обвинил в отсутствии поддержки народа и неумении вести дебаты.