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16:55, 15 мая 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины прокомментировал соглашение о безопасности с США

Кулеба: соглашение с США будет действовать вне зависимости от нового президента

Фото: Alina Smutko / Reuters

Соглашение о безопасности между Украиной и США будет действовать вне зависимости от нового американского президента. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

«Соглашение о безопасности, которое подпишут наши лидеры. Это документ, который будет подписан не госдепартаментом, не администрацией Байдена, а Соединенными Штатами Америки. (...) Будет обещание, что никакая будущая администрация, независимо от результатов этих или любых выборов в будущем в США, не сможет игнорировать, пока это соглашение не будет исполнено», — заявил Кулеба.

По его словам, этот документ покроет широкий спектр вопросов сотрудничества по безопасности, а США возьмут на себя ответственность по исполнению пунктов этого соглашения.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что в центре разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве была Харьковская область и подконтрольная Украине часть Донбасса. Помимо этого, по его словам, он обсудил с госсекретарем объем военной помощи Украине и скорость поставок оружия и боеприпасов, чтобы Вооруженные силы Украины «могли сорвать наступательные планы России».

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      Валентин Карант
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