Госдеп США анонсировал встречу Байдена с Зеленским

Reuters: Блинкен заявил о встрече Байдена и Зеленского в ближайшие недели

Президент США Джо Байден может встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует агентство Reuters.

Глава Госдепартамента также подчеркнул, что Вашингтон поддерживает запланированный в Швейцарии международный саммит по обсуждению мирного плана.

Блинкен также заявил, что Украина сама сможет определить, когда ей начинать переговоры с Россией по урегулированию конфликта.