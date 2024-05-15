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15:23, 15 мая 2024Мир

Госдеп США анонсировал встречу Байдена с Зеленским

Reuters: Блинкен заявил о встрече Байдена и Зеленского в ближайшие недели
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден может встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует агентство Reuters.

Глава Госдепартамента также подчеркнул, что Вашингтон поддерживает запланированный в Швейцарии международный саммит по обсуждению мирного плана.

Блинкен также заявил, что Украина сама сможет определить, когда ей начинать переговоры с Россией по урегулированию конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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